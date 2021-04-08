Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği Başkanlığına Birol Akman seçildi
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Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği Başkanlığına Birol Akman seçildi

Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi
Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği Başkanlığına Birol Akman seçildi

Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanlığına, Birol Akman yeniden seçildi.

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Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanlığına, Birol Akman yeniden seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl yapılamayan 16. Olağan Genel Kurulu Toplantısı bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıda Birol Akman ve ekibi tüm delegelerin oyunu alarak tekrar yönetime geldi.

Akman, burada yaptığı konuşmada, ATİD'in var olduğu günden bu yana öncelikli amacının kamuoyunda turizm bilincini geliştirmek olduğunu belirterek, "Sektörümüz ve bölgemizin kalkınması açısından kritik öneme sahip pek çok girişimi hayata geçirdik. Düzenlenen fuarlarla tüm turizm sektörü paydaşlarına ulaşıp turizm yatırımcılarının sesi olmak için çalıştık." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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