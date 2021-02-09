Anadolu Ajansının üç ayrı dilde hazırladığı 2020 yıllıkları yayımlandı

Türkiye'nin global haber ajansı Anadolu Ajansınca (AA) yayımlanan, 2020'de yurtta ve dünyadaki önemli gelişmelerin kronolojik sıralandığı yıllıklar, iz bırakan olaylara tanıklık imkanı sunuyor.???????

AA, zengin haber ve fotoğraf arşivinden yararlanarak her yıl Türkçe, İngilizce ve Arapça yayımladığı yıllıklarına, siyaset, ekonomi, spor, yaşam ve kültür-sanat alanlarında birçok önemli gelişmeyi içeren 2020 yıllıklarını da ekledi.

Sade ve anlaşılır dili ile dikkati çeken, güçlü fotoğraf içeriğiyle ön plana çıkan yıllıklarda Ayasofya'nın ibadete açılması, Türkiye tarihindeki en büyük doğal gaz keşfi, Bahar Kalkanı Harekatı, FETÖ ile mücadele, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100. yıl kutlaması, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümü, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ile Demokrasi ve Özgürlük Adası'nın açılması, Elazığ ve İzmir depremleri gibi önemli yurt içi gelişmeler bulunuyor.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi, ABD Başkanlık seçimleri, İngiltere'de Brexit yasa tasarısının kabul edilmesi, Almanya'daki ırkçı saldırılar, ABD ile Taliban barış süreci anlaşmasının imzalanması, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi, Kapalı Maraş bölgesinin kısmen halkın kullanımına açılması gibi önemli uluslararası gelişmeler de AA yıllıklarında yer alıyor.

Sanat, siyaset ve bilim dünyasının kayıpları unutulmadı

AA yıllıklarında 2020'de hayatını kaybeden sanat, siyaset ve bilim dünyasının önemli isimleri de unutulmadı. Yıllıklarda Mesut Yılmaz, Rahşan Ecevit, Burhan Kuzu, Osman Durmuş, Haydar Baş, Zeki Ergezen ve Markar Esayan gibi siyasetçiler ile Ahmet Kekeç, Ayşegül Atik, Mehtap Anıl, Haldun Boysan, Recep Aktuğ ve Suat Yalaz'ın da bulunduğu, izleyici, okuyucu ve dinleyicinin severek takip ettiği ünlü isimlere yer verildi.

"Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız", "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl", "Karantina/ Lockdown", "Avrupa'nın Kimlik Krizi", "Muhabir", "Gökyüzünden Türkiye", "Yükselen Afrika" gibi eserleri okuyucuyla buluşturan AA Yayınları kapsamında çıkan, Türkiye ve dünyada 2020'de iz bırakan olaylara tanıklık imkanı sunan yıllıklar, internet mağazalarında ve tüm seçkin kitapçılardaki raflarda yerini aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz