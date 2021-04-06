Anadolu Ajansının kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Sakarya'da fidanlar toprakla buluşturuldu
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Anadolu Ajansının kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Sakarya'da fidanlar toprakla buluşturuldu

Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel
Anadolu Ajansının kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Sakarya'da fidanlar toprakla buluşturuldu

Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Sakarya'da "Anadolu Ajansı 100. Yıl Hatıra Ormanı"na fidan dikildi.

Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Sakarya'da "Anadolu Ajansı 100. Yıl Hatıra Ormanı"na fidan dikildi.

Kurumun 101'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında Söğütlü ilçesinde fıstık çamı fidanları toprakla buluşturuldu.

AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu ve kurum çalışanları, Tokmaklıdere Mahallesi mevkisindeki arazide dikim gerçekleştirdi.

Yıl boyunca 101 fidan toprakla buluşturulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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