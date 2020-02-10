: Anadolu Ajansının "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi

10.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:25

Mersin Üniversitesi (MEÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslıhan Ardıç Çobaner, Anadolu Ajansının (AA) "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesine ilişkin, "Öğrencilerin sahayla birleşeceği projeler çok değerli. Anadolu Ajansının bu çalışması da bu anlamda iyi oldu." dedi.

Çobaner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA'nın, kuruluşunun 100'üncü yılı kapsamında başlattığı projenin öğrenciler tarafından heyecanla karşılandığını söyledi.

Projenin oldukça önemli olduğunu dile getiren Çobaner, "Öğrencilerin sahayla birleşeceği projeler çok değerli. Anadolu Ajansının bu çalışması da bu anlamda iyi oldu. Katılımların yüksek olacağı düşüncesindeyim. Öğrencilerin çalışmalarının görünür olması açısından ve haberlerinin ulusal mecrada yer alması açısından önemli. Ayrıca ürettiklerine değer verilmesi de önem arz ediyor." diye konuştu.

"Proje bizler için çok olumlu bir gelişme"

MEÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Gazetecilik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Taylan ise Anadolu Ajansı'nın Türkiye'nin habercilik alanında en köklü kurumlarından olduğunu kaydetti.

Ajansın genç iletişimcilere benzer eğitimlerinin bulunduğunu anlatan Taylan, "Bu proje bizler için çok olumlu bir gelişme. Öğrencilerimize haberciliği sevdirecek, pratik yapma imkanı bulabilecek projelere dahil edebileceğimiz mecralar çok geniş değil. Dolayısıyla Anadolu Ajansının misyonuna sahip çıkarak bu proje başlatması öğrencilerimize yeni ifade kanalları açacaktır. Bu tür uygulamalarla motive olacak öğrencilerimiz sektöre girmeye daha da gönüllü olacaktır. Hem öğrenci eğitimlerine katkı vermesi hem mesleğe yönelmesi için onları motive etmesi anlamında yararlı bir proje. Gönülden destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Mehmet Baki Dinç de projenin öğrenciler için çok önemli bir fırsat olduğunu belirterek, mezun olmadan haberlerin ulusal mecrada yer almasının motive edici bir durum olduğunu aktardı.

Gazetecilik Bölümü öğrencisi İbrahim Yalçın da Anadolu Ajansının haberlerini sürekli takip ettiğini ve projeye birkaç haberle katılacağını vurguladı.

Öğrencilerden Pınar Düzgün de Anadolu Ajansının iletişim öğrencilerini bu tür projelerle mesleğe teşvik etmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

"Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi

Anadolu Ajansı (AA), kuruluşunun 100'üncü yılı kapsamında hayata geçireceği "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi ile iletişim fakültelerinde eğitimlerini sürdüren öğrencilere haber çalışmalarını kamuoyuyla paylaşmaları için fırsat sunacak.

"Gelecek 100 Yılın Habercileri" adını taşıyan proje çerçevesinde öğrencilerin bireysel veya grup olarak hazırlayacağı haber, fotoğraf, video ve infografikler, AA'da oluşturulan "Seçici Kurul" tarafından değerlendirilecek.

Haber kriterlerine uyan ve başarılı olan çalışmalar, AA'nın internet sayfası ve 100'üncü yıl için özel hazırlanan mikro site üzerinden okurlarla paylaşılacak.

Kaynak: AA

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