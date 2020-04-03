Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümüne doğru Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Anadolu Ajansının (AA) 6 Nisan'daki 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Anadolu Ajansının (AA) 6 Nisan'daki 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Vali Tutulmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Türk basınının temel kurumlarından olan AA'nın, bundan tam 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 6 Nisan 1920'de kurulduğunu anımsattı.

AA'nın, Türk milletinin bağımsızlık ve istiklal mücadelesinde büyük bir görev üstlendiğini belirten Tutulmaz, şunları kaydetti:

"Dünyanın farklı bölgelerinde hizmet vererek uluslararası alanda Türkiye'nin güçlü bir sesi ve haber kaynağı olan Anadolu Ajansı, insanlara doğru ve güvenilir haber iletme görevini başarı ile yerine getirmektedir. 100. kuruluş yıl dönümünde Anadolu Ajansının tüm çalışanlarını kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim."

Kaynak: AA