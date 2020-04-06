Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla spor camiasından gelen kutlama ve tebrik...
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Mustafa Kemal Atatürk, basketbol, Türkiye, Güncel

Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla spor camiasından gelen kutlama ve tebrik...

Spor camiasında birçok kurum ve spor adamı, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

06.04.2020 20:44 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:44
Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla spor camiasından gelen kutlama ve tebrik...

Spor camiasında birçok kurum ve spor adamı, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurumlar, internet siteleri ve sosyal medya hesapları, spor adamları ise sosyal medya hesaplarından kutlama, tebrik ve iyi dileklerini paylaştı.

Mesajlarda 1 asırlık geçmişe sahip olan AA'nın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Milli Mücadele içindeki Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulduğu vurgusu yapıldı.

Doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla kamuoyunu bilgilendirmek için görev yapan AA'nın Türk basınının vazgeçilmezi olduğuna değinildi.

Federasyonlardan kutlama açıklaması

Spor federasyonları, yayımladıkları mesajlarla AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) yanı sıra birçok spor federasyonu, resmi internet sitelerinden kutlama mesajı yayımladı.

TFF'nin mesajında, "Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Milli Mücadele'nin başladığı süreçte milletimizin sesini dünyaya duyurmak için 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Ülkemizin her adımına tanıklık eden Anadolu Ajansına nice başarılı yıllar diliyoruz." denildi.

TBF'nin yayımladığı mesajda ise, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920 tarihinde 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak' gayesiyle yayın hayatına başlayan, o günden bugüne ülkenin dört bir yanına ve dünyaya yayılmış habercilik ağıyla bizlere hizmet veren Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Federasyon başkanlarından mesaj

Birçok spor federasyonu başkanı, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümü için kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Zeki Akıncı ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı, mesaj yayımlayan isimler oldu.

Spor kulüpleri AA'nın kuruluş yıl dönümünü unutmadı

Farklı branşlarda faaliyet gösteren spor kulüpleri, AA'nın 100. yaşını yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla ve 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak gayesiyle' 6 Nisan 1920 tarihinde yayın hayatına başlayan, günümüzde ise ilkeli yayıncılık anlayışıyla dünyanın önde gelen haber merkezleri arasında bulunan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederiz." denildi.

Fenerbahçe Kulübü tarafından yayımlanan kutlama mesajında, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak gayesiyle' 6 Nisan 1920 tarihinde yayın hayatına başlayan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutlarız." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Kulübünün kutlama mesajında ise "Ulusal Kurtuluş Savaşımız sırasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak için' kurulan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutlarız." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor Kulübü tarafından yayımlanan kutlama mesajında, "Türkiye'nin Milli Mücadeledeki sesini duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının yayın hayatına başlamasının 100. yıl dönümünü kutlar, başarılarının devamını dileriz." şeklinde görüş belirtildi.

Süper Lig kulüpleri İstanbul Başakşehir, Yeni Malatyaspor, Göztepe, Sivasspor ve Denizlispor ile TFF 1. Lig kulüpleri Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Giresunspor ve Osmanlıspor, farklı mecralardan mesajlarını paylaştı.

Başkent temsilcileri Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ve MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert ile Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Burak Gören de mesaj yayımlayan isimler oldu.

Kaynak: AA

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