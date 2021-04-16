Anadolu Ajansında nöbet değişimi
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Anadolu Ajansında nöbet değişimi

Anadolu Ajansında nöbet değişimi
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, görevini Yusuf Özhan'a, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ise Oğuz Enis Peru'ya devretti.

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, görevini Yusuf Özhan'a, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ise Oğuz Enis Peru'ya devretti.

AA Genel Müdürlüğü Editör Masası Salonu'nda gerçekleşen devir teslim törenine, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile bazı kurum yöneticileri katıldı.

Karagöz, görev süreleri boyunca AA'ya sunduğu değerli katkılarından dolayı Mutanoğlu ve Özkaya'ya teşekkür plaketi takdim etti.

Serdar Karagöz törende yaptığı konuşmada, eski AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile Genel Müdür Yardımcıları Metin Mutanoğlu ve Mustafa Özkaya'ya teşekkür ederek, "Onların bıraktığı yerden görevi alıyoruz. Yani ivmelenmiş bir kurumu bir güçle daha ittirmemiz gerekiyor ki daha da ileri gidebilsin. Ajansı uluslararasılaştırma stratejisi çerçevesinde başlamış olan süreci daha ileriye götürmeye çalışacağız." dedi.

Her yönüyle çalışan güçlü bir Ajans devraldıklarını ifade eden Karagöz, şunları söyledi:

"Kurumsallaşma yönünde hızlı ilerleyen, pek çok mekanizmasını oturtmuş bir Ajans devralıyoruz. Bunun mutluluğu içerisindeyim. Böyle devir teslimlerde 'Neyi devraldın?' diye sorarlar. Biz iyi, aktif çalışan bir Ajansı devralıyoruz. Bunu daha ilerilere götürmek en büyük misyonumuz olacak."

Özhan ve Peru'dan teşekkür

Yusuf Özhan, görevi devraldığı Mutanoğlu'na hizmetlerinden ötürü teşekkürlerini ileterek çiçek verdi.

Mutanoğlu görev değişiminin hayırlara vesile olması ve yeni AA yönetimine çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Oğuz Enis Peru, çalışma hayatı boyunca Türksat AŞ'de idari ve mali departmanlarda çeşitli görevler aldığını belirterek, "AA, büyük bir aile. Güzel bir aileden güzel bir aileye geldiğimi hissettim. Güzel işler yapacağımıza gönülden inanıyorum." dedi.

Mustafa Özkaya da yeni yönetime başarı dileğinde bulunarak, "Başarılı bir ekiple başarılı bir çalışma içerisinde olacağınızdan eminim. Başarınız ülkemizin başarısı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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