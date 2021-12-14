Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması

ANTALYA (Habermetre) - Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Haber, Yaşam ve Spor kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek bilgiler alan Vali Coşkun, haber kategorisinde Antalya'nın Manavgat İlçesinde çıkan orman yangını dolayısıyla gazetecilerin yaşadığı zor anları anlatan "Yangından Kaçış", Yaşam kategorisinde Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde şehit düşen Hemşehrimiz Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın aynı saldırıda yaralanan mayın arama köpeği Atmaca'nın şehidimizin fotoğrafına baktığı "Oğullarının Emaneti Atmaca", Spor kategorisinde ise 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Milli Okçu'muz Mete Gazoz'un kazandığı müsabaka sonrasında yaşadığı sevincin yer aldığı "Şampiyon Mete Gazoz" isimli fotoğraflara oy verdi. Vali Coşkun fotoğraf seçimleri esnasında, dünyanın dört bir köşesinde Anadolu Ajansı muhabirleri tarafından çekilen tüm fotoğrafların birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu belirterek seçmekte bir hayli zorlandığına vurgu yaptı. Vali Coşkun fotoğraf seçimi sonrasında ise fotoğrafların çekiminde ve sunulmasında emeği geçen Anadolu Ajansı yönetimine ve çalışanlarına başarılar dileyip, teşekkürlerini iletti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet