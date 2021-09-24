Anadolu Ajansı, TEKNOFEST'te yerini aldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Anadolu Ajansı, TEKNOFEST'te yerini aldı

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi
Anadolu Ajansı, TEKNOFEST'te yerini aldı

Anadolu Ajansı (AA), Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in çekim merkezi oldu.

Anadolu Ajansı (AA), Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in çekim merkezi oldu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivalin medya paydaşları arasında bulunan Anadolu Ajansı, deneyimli muhabirleri, foto muhabirleri ve kameramanlarıyla festivali takip etti.

Festivalde tanıtılan teknoloji ürünlerini görüntüleyerek haber leştiren AA ekibi, festivali detaylarıyla okuyucularına an be an aktarıyor. Yoğun ilgi gören AA standında ziyaretçilere temsili muhabirlik deneyimi yaşatılıyor.

Maket ekranda kamera karşısına geçen ziyaretçiler, AA mikrofonlarıyla sunum yaparken, kimi vatandaşlar kaskla "sıcak bölgede" muhabirliği canlandırdı.

AA standında, deneyimli muhabirler ve editörlerce hazırlanan, Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmelerin derlendiği kitap ve dergi yayınları da yer aldı.

Türkiye ve dünya gündeminin önemli olaylarının kronolojik olarak sunulduğu AA yıllıkları, Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız, Türkiye ve Dünyada 100 Yıl, 100 Yıllık Türkiye, Gökyüzünden Türkiye, Karantina, Muhabir- Haber cinin Temel Kitabı, Türkiye'nin Kültür Hazineleri gibi AA'nın birçok eseri ziyaretçilerin istifadesine sunuldu.

Gündeme dair bilgi edinmek isteyen vatandaşlar AA'nın eserlerini yakından inceleme imkanı buldu.

Anadolu Ajansı, TEKNOFEST'te yerini aldı

Anadolu Ajansı, TEKNOFEST'te yerini aldı

Anadolu Ajansı, TEKNOFEST'te yerini aldı

Anadolu Ajansı, TEKNOFEST'te yerini aldı

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi Haberleri
Tarlada 2.5, markette 8 lira! Elma üreticisi isyanda

Tarlada 2.5, markette 8 lira! Elma üreticisi isyanda

 İngiliz turistler 4 aylık 'kırmızı liste' engelinden sonra yeniden Antalya'da

İngiliz turistler 4 aylık 'kırmızı liste' engelinden sonra yeniden Antalya'da

 Soğan hasadı başladı, tarlada soğan 80 kuruş! Üretici masrafını karşılayamamaktan dertli

Soğan hasadı başladı, tarlada soğan 80 kuruş! Üretici masrafını karşılayamamaktan dertli
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Sezai Temelli Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Stefan Kuntz Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mario Balotelli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Anadolu Ajansı, TEKNOFEST'te yerini aldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 16:25:05. #1.17#