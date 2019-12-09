Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

09.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:20

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf seçti.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Taş, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylama yaptı.

Taş, haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı", yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper ay", spor kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafları seçmekte zorlandığını ifade eden Taş, "Fotoğrafların hepsi biri birinden güzel, bütün foto muhabirlerinin emeğine yüreğine sağlık." dedi.

Kaynak: AA