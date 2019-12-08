Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
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Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticileri Derneği Başkanı Tarkan Usta, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf seçti.

08.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:34
Anadolu Ajansı'nın

'ın ilçesinde, Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticileri Derneği Başkanı Usta, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf seçti.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Usta, "", "yaşam" ve "" kategorilerinde oylama yaptı.

Usta, kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı", yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper ay", kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Usta, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldığı için duyduğu mutluluğu dile getirerek, bu yılki fotoğrafları muhteşem bulduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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