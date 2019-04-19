Anadolu Ajansı'nı Denetim Yetkisi Cumhurbaşkanlığına Geçti

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Anadolu Ajansı'nı denetim ve yöneticilerini atama yetkisi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına devredildi.

19 Nisan tarihinde resmi gazetede yayımlanan 30750 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin hükümlerine göre bugünden itibaren Anadolu Ajansı'nın faaliyet, bütçe, örgütlenme ve çalışanlar üzerinde denetim yetkisi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına geçti. Anadolu Ajansı'nın yöneticilerini atama yolları da yine bu kararname gereğince Başkanlık tarafından belirlenecek. Euronews.com'da Görüntüle