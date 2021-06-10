Anadolu Ajansı'ndan Vali Doğan'a Ziyaret
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Anadolu Ajansı'ndan Vali Doğan'a Ziyaret

Anadolu Ajansı'ndan Vali Doğan'a Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Anadolu Ajansı (AA) Hatay İl Temsilcisi Erdal Türkoğlu ile Anadolu Ajansı Muhabirleri Lale Köklü ve Salim Taş'ı makamında kabul etti.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Anadolu Ajansı (AA) Hatay İl Temsilcisi Erdal Türkoğlu ile Anadolu Ajansı Muhabirleri Lale Köklü ve Salim Taş'ı makamında kabul etti.

10 Haziran 2021 Perşembe günü saat 12. 30'da Valilik Makamında gerçekleşen kabulde misafirleriyle bir süre sohbet eden Vali Doğan, Anadolu Ajansının geçmişte olduğu gibi bugün de yurt içi ve yurt dışındaki yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağı olduğunu ifade ederek Anadolu Ajansı'nın ülkemizde ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışıyla üstlendiği sorumluluğu başarıyla yerine getirdiğini dile getirdi.

Vali Doğan, Anadolu Ajansı nezdinde özverili hizmetler gerçekleştiren tüm gazetecilere çalışmalarında başarılar diledi.

Anadolu Ajansı Hatay İl Temsilcisi Erdal Türkoğlu ise iyi dilekleri ve nazik kabullerinden dolayı Vali Doğan'a teşekkür ederek, kendilerine Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabı ile "2020 yılı Almanak'ını" hediye etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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