Anadolu Ajansı'ndan İmamoğlu'na kınama mesajı: Seçim sonuçlarını AA değil YSK açıklar
Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın pazar akşamı katıldığı televizyon programında 'Anadolu Ajansı'nın (AA) 31 Mart akşamı veri akışını kesmesi' diyaloğunun yaşanması sonrası AA'dan konuyla ilgili açıklama geldi.
Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın pazar akşamı katıldığı televizyon programında 'Anadolu Ajansı'nın (AA) 31 Mart akşamı veri akışını kesmesi' diyaloğunun yaşanması sonrası AA'dan konuyla ilgili açıklama geldi.
Anadolu Ajansı, İmamoğlu'nun 'kendilerini hedef alarak haksız ithamlarda bulunmasını' kınadıklarını kaydetti Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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