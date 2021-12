Anadolu Ajansı, MÜSİAD Vizyoner'21 zirvesindeki yerini aldı

Anadolu Ajansı (AA), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen Vizyoner'21 zirvesindeki yerini aldı.

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu Vizyoner'21 zirvesi Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Fuaye alanında AA tarafından kurulan stantta ajansın yayınları sergilenirken, ziyaretçilere AA'nın faaliyetleri hakkında bilgi veriliyor ve tanıtım broşürleri paylaşılıyor.

Katılımcılar, Anadolu Ajansı'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasında karekodla oy kullanabiliyor. Etkinlik alanında AA foto muhabirlerince çekilen "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki seçkin fotoğraflardan oluşan sergi de gezilebiliyor.

Bu yıl "Fark Et" temasıyla dördüncü kez düzenlenen Vizyoner etkinliği, "Dijitali Fark Et", "İklimi Fark Et", "Girişimi Fark Et", "Dönüşümü Fark Et" alt başlıklarıyla iklim krizinden dijital dönüşüm ve girişimci ekosistemine kadar pek çok alandaki konu başlıklarını masaya yatırıyor.

AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet