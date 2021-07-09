Anadolu Ajansı muhabirini darp eden saldırganlar tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anadolu Ajansı muhabirini darp eden saldırganlar tutuklandı

Anadolu Ajansı muhabirini darp eden saldırganlar tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Anadolu Ajansı muhabirini darp etmelerinin ardından serbest bırakılan iki şüpheli, savcılığın itirazı üzerine yeniden yakalanarak tutuklandı.

Anadolu Ajansı muhabirini darp etmelerinin ardından serbest bırakılan iki şüpheli, savcılığın itirazı üzerine yeniden yakalanarak tutuklandı.

Olay, 1 Temmuz Perşembe günü meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Kağıthane'de trafikte ilerleyen Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu ile motosikletli iki kişi arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen tartışmada, şüphelilerin saldırısına uğrayan ve kesici aletle yaralanan Biçeroğlu'nun çenesi kırılmıştı. Yüzüne dikiş atılan Biçeroğlu'na saldıran şahısları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelileri tespit ederek gözaltına almıştı. Şüpheliler D.S. ile U.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe serbest bırakılmıştı.

Şüphelilerin serbest bırakılmasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtiraz değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından yakalanan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sapanca'da vahşice öldürülen iki kişinin, yabancı uyruklu karı koca olduğu tespit edildi
Sapanca'da vahşice öldürülen iki kişinin, yabancı uyruklu karı koca olduğu tespit edildi
Kötü kokulardan şüphelenen ev sahibi, kiracısını doğal gaz borusuna asılı halde buldu! Evi uyuşturucu serasına çevirdiği ortaya çıktı
Kötü kokulardan şüphelenen ev sahibi, kiracısını doğal gaz borusuna asılı halde buldu! Evi uyuşturucu serasına çevirdiği ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Varank Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Kartal Tibet Melisa Döngel İbrahim Selim Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Burak Elmas Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Anadolu Ajansı muhabirini darp eden saldırganlar tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.07.2021 01:21:16. #1.13#

title