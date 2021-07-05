Anadolu Ajansı muhabirini darp eden iki şüpheli serbest bırakıldı
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Anadolu Ajansı muhabirini darp eden iki şüpheli serbest bırakıldı

Anadolu Ajansı muhabirini darp eden iki şüpheli serbest bırakıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAĞITHANE'de, Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu'nu trafikte darp ederek çenesini kırdıkları ileri sürülen motosikletli iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

KAĞITHANE'de, Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu'nu trafikte darp ederek çenesini kırdıkları ileri sürülen motosikletli iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Kağıthane'de, 1 Temmuz Perşembe günü aracıyla seyir halinde olan Ekrem Biçeroğlu ve motosikletli iki kişi arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışmamanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine darp edilen Biçeroğlu'nun çenesi kırılırken, kesici aletle de yaralandı.

Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için polis çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda polis ekipleri tarafından olaya karışan motosikletin plakası tespit edildi. Motosikletin D.S. (22) ve U.A. (23) isimli şüpheliler tarafından kullanıldığı belirlendi. Şüpheliler dün evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına getirilen iki şüpheli, "Kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik ise iki şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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