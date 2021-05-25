Anadolu Ajansı, İslamofobi İzleme Birimi oluşturacak (3)
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Anadolu Ajansı, İslamofobi İzleme Birimi oluşturacak (3)

Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, "AA olarak, yeni dönemde misyon edinerek yeni bir İslamofobi karşıtı içerik üreteceğiz.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, "AA olarak, yeni dönemde misyon edinerek yeni bir İslamofobi karşıtı içerik üreteceğiz. AA'nın uluslararası ayağı yeni dönemde güçlenecek ve en önemli, birinci konumuz İslamofobi ile mücadele olacak." dedi.

Karagöz, ATO Congresium'da düzenlenen 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, uluslararası sempozyumların, uluslararası kayıt düşmek anlamında büyük önem taşıdığını, yurt dışında farklı dillerde bu sempozyumları yapmanın, konuya ilişkin yaklaşımların küresel düzeyde güçlenmesini sağlayacağını belirtti.

"Hegemonyanın zayıf karnı İslamofobi'dir"

Karagöz, görünür baş örtüsü simgesi üzerinden hem Batı'da hem de dünyanın değişik yerlerinde İslamofobi'nin en büyük mağdurunun kadınlar olduğunu ifade etti.

Kadınlar üzerinden de Batı algısına hep bir mesaj verildiğini söyleyen Karagöz, "Bu olumsuzlama, kadın üzerinden yapılıyor. Feminist hareketler, kadın hareketleri İslamofobi ile karşı karşıya kalmış; mağduriyet yaşayan kadınların hiçbir zaman yanında olmuyor." diye konuştu.

AA Genel Müdürü Karagöz, şunları kaydetti:

"AA olarak, yeni dönemde bunu bir misyon edinerek yeni bir İslamofobi karşıtı içerik üreteceğiz. Tüm abonelerimize. Sadece Türkiye'de abonelerimiz yok. AA'nın uluslararası ayağı yeni dönemde güçlenecek ve en önemli, birinci konumuz İslamofobi ile mücadele olacak. Özel bir ekibi bu noktada istihdam edeceğiz. Sadece Türkiye'den değil dünyanın her tarafından. Sadece Müslüman da değil dünyanın her türlü inancından insan bu İslamofobi ekibinin içinde yer alacak. Abonelerimize bir paket dahilinde, İslamofobik yaklaşımları hem takip edeceğiz hem de servis edeceğiz. Yeni bir ürün ve paket olarak bunu tasarlıyoruz. Özel haber paketlerimiz olacak. Bütün bunlardan daha önemlisi bütün dünyada servis edeceğimiz İslamofobi İzleme Birimi'mizin İslamofobi ile alakalı haber paketleri olacak. Bunun, en azından küresel düzeyde Batı hegemonyasına direnç göstermek isteyen kişilere etki edeceğini düşünüyorum. Çünkü biz başka türlü bir mücadele inşa edemeyiz. Bu hegemonyanın zayıf karnı İslamofobidir. İslamofobi ile mücadele etmek sadece dini inançtan dolayı ötekileştirilen bir grubun haklarını savunmak değil, küresel düzene en haklı en meşru ve en güçlü itirazı yapmaktır. İslamofobi ile mücadelenin bayraktarlığında, dünyada Türkiye, Türkiye'de de Anadolu Ajansı, TRT World, Daily Sabah gibi uluslararası yayın yapan kuruluşlar bir misyon üstleniyor. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Karagöz, akademisyenlerin, entelektüellerin ve medya mensuplarının bir araya geldiği, "İslamofobi" kelimesinin tartışıldığı bir çalıştay yapılmasının gerekliliğine işaret ederek, bunun, 2. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'na da zemin hazırlayabileceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, İslamofobi İzleme Birimi oluşturacak (3)
Anadolu Ajansı, İslamofobi İzleme Birimi oluşturacak (3)
Anadolu Ajansı, İslamofobi İzleme Birimi oluşturacak (3)
Anadolu Ajansı, İslamofobi İzleme Birimi oluşturacak (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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