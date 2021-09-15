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Anadolu Ajansı (AA) Beypazarı Temsilcisi Yaşar TONBAK Kaymakamımızı Ziyaret Etti

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Anadolu Ajansı (AA) Beypazarı Temsilcisi Yaşar TONBAK Kaymakamımızı Ziyaret Etti

Anadolu Ajansı Beypazarı Temsilcisi Sayın Yaşar TONBAK, İlçemiz Kaymakamı Sayın Oktay ERDOĞAN' ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Anadolu Ajansı Beypazarı Temsilcisi Sayın Yaşar TONBAK, İlçemiz Kaymakamı Sayın Oktay ERDOĞAN' ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. İlçemiz Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN, nazik ziyaretlerinden dolayı Sayın Yaşar TONBAK'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar temennisinde bulundu.

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Haber: Anadolu Ajansı (AA) Beypazarı Temsilcisi Yaşar TONBAK Kaymakamımızı Ziyaret Etti - Haberler
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