Anadolu Ajansı (AA) Beypazarı Temsilcisi Yaşar TONBAK Kaymakamımızı Ziyaret Etti

Anadolu Ajansı Beypazarı Temsilcisi Sayın Yaşar TONBAK, İlçemiz Kaymakamı Sayın Oktay ERDOĞAN' ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. İlçemiz Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN, nazik ziyaretlerinden dolayı Sayın Yaşar TONBAK'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar temennisinde bulundu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri