Anadolu Ajansı (AA) Beypazarı Temsilcisi Yaşar TONBAK Kaymakamımızı Ziyaret Etti
Anadolu Ajansı Beypazarı Temsilcisi Sayın Yaşar TONBAK, İlçemiz Kaymakamı Sayın Oktay ERDOĞAN' ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.
Anadolu Ajansı Beypazarı Temsilcisi Sayın Yaşar TONBAK, İlçemiz Kaymakamı Sayın Oktay ERDOĞAN' ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. İlçemiz Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN, nazik ziyaretlerinden dolayı Sayın Yaşar TONBAK'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar temennisinde bulundu.
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