Anadolu Ajansı 99 Yaşında
Sivas Valisi Salih Ayhan, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla Sivas Bürosu'nu ziyaret etti.
Sivas Valisi Salih Ayhan, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla Sivas Bürosu'nu ziyaret etti.
Ayhan, ziyarette yaptığı konuşmada, AA'nın habercilik anlamında önemli bir görev üstlendiğini söyledi.
Gerek Sivas Valiliğinin gerekse kurumların çalışmalarının halka duyurulması noktasında AA'nın büyük gayret gösterdiğini dile getiren Ayhan, kuruluşunun 99. yıl dönümü vesilesiyle Anadolu Ajansı ailesini tebrik etti.
Sivas Büro Sorumlusu Başmuhabir Önder Felek de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ayhan'a Anadolu Ajansı'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Kaynak: AA