Anadolu Ajansı 99 Yaşında

Anadolu Ajansı 99 Yaşında

Sivas Valisi Salih Ayhan, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla Sivas Bürosu'nu ziyaret etti.

Anadolu Ajansı 99 Yaşında

Sivas Valisi Salih Ayhan, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla Sivas Bürosu'nu ziyaret etti.

Ayhan, ziyarette yaptığı konuşmada, AA'nın habercilik anlamında önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Gerek Sivas Valiliğinin gerekse kurumların çalışmalarının halka duyurulması noktasında AA'nın büyük gayret gösterdiğini dile getiren Ayhan, kuruluşunun 99. yıl dönümü vesilesiyle Anadolu Ajansı ailesini tebrik etti.

Sivas Büro Sorumlusu Başmuhabir Önder Felek de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ayhan'a Anadolu Ajansı'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et