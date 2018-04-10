Anadolu Ajansı 98 Yaşında

Antalya'nın en büyük alışveriş merkezlerinden MarkAntalya'nın dış cephesine, Anadolu Ajansı'nın (AA) 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA logosu yansıtıldı.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerine seçkin alışveriş ve nitelikli eğlence keyfi sunan MarkAntalya Alışveriş Merkezi, AA'nın kuruluş yıldönümünü de unutmadı.

Işıklandırması ile dikkatleri çeken MarkAntalya, AA'nın 98. kuruluş yıldönümüne özel olarak AA logosunu dış cephesine yansıttı.