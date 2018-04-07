Anadolu Ajansı 98 Yaşında

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Pamukkale Hierapolis Antik Kenti'ndeki termal havuzuna gelen ziyaretçiler, Anadolu Ajansının (AA) 98'inci kuruluş yıl dönümünü pankart açarak kutladı.

Geçmişi 2 bin 800 yıl öncesine kadar giden Hierapolis Antik Kenti'ndeki havuzda binlerce yıllık sütun ve mermerler arasında yüzme fırsatı yakalayan misafirler, aynı zamanda doğal güzelliklerin keyfini yaşıyor.

"Beyaz cennet" Pamukkale'ye gelerek antik termal havuzuna giren yerli ve yabancı turistler "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız." yazılı pankartı açtı.

Turistler AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayarak pankartın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Pamukkale İşletme Müdürü Kazım Tali, AA'nın 98 yıldır bağlı olduğu ilkeler doğrultusunda Türkiye'de habercilik alanında kamuoyunu doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirmek için gece gündüz çalıştığını söyledi. AA'nın kuruluş yıldönümünü kutlayan Tali, AA çalışanlarına başarılar diledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Merkezefendi Belediyesi, Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümünü kent genelindeki dijital ekranda yayımladıkları mesajla kutladı.

Belediyenin, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bulunan dijital ekranında "Anadolu Ajansının 98. yıl dönümü kutlu olsun" mesajına yer verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da yayımladığı mesajla, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1920'de kurulan Anadolu Ajansının milli mücadele sırasında Anadolu'nun haklı sesini tüm dünyaya duyurduğunu belirten Zolan, "AA doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla dünyadaki saygın haber ajansları arasında yerini almıştır. Türkiye'nin dünyadaki sesi olması ile de her zaman gurur duyduğumuz AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutlar, tüm çalışanlarına başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da AA'nın 98. kuruluş yılını, reklam ve ilan panosuna astıkları kutlama mesajıyla tebrik etti.

Denizli'nin simgesi "horoz" heykeli önünde toplanan vatandaşlar da açtıkları pankartla Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutladı.