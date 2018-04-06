Anadolu Ajansı 98 Yaşında

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutladı.

Yerlikaya, yayımladığı mesajda, AA'nın milli mu¨cadele do¨neminde Tu¨rk milletinin bağımsızlık mu¨cadelesini du¨nyaya duyurmak u¨zere Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğunu anımsattı.

AA'nın kısıtlı imkanlarla kurulduğunu belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bir asra yaklas¸an gu¨c¸lu¨ gec¸mis¸iyle tarihe tanıklık eden, u¨lkemizin ve bo¨lgemizin gu¨venilir sesi olmayı bas¸aran Anadolu Ajansının, objektif habercilik anlayıs¸ını modern teknolojik imkanlarla gu¨c¸lendirerek çok sayıda u¨lkede ac¸tıgˆı temsilcilikler eliyle 13 dilde yayınla su¨rdu¨ru¨yor olması, u¨lkemiz adına bu¨yu¨k bir memnuniyet vesilesidir. C¸alıs¸malarını takdirle izledigˆimiz Ajansın, 98. kurulus¸ yıl do¨nu¨mu¨ vesilesiyle, Yo¨netim Kurulu Bas¸kanı ve Genel Mu¨du¨ru¨ S¸enol Kazancı nezdinde tu¨m c¸alıs¸anlarını go¨nu¨lden kutluyor, bas¸arılı c¸alıs¸malarının devamını diliyorum."

Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AA muhabirine, haber ajanslarının görevleri itibariyle çok önemli konumda bulunduklarını söyledi.

Haber ajanslarının, halkın doğru haber almasını sağlayan kuruluşlar olduğunu anlatan Tahmazoğlu, "Anadolu Ajansımız neredeyse bir asırlık kuruluş. 6 Nisan olan AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Aynı zamanda benim de evlilik yıl dönümüm. İkisinin de aynı günde olması benim için ayrı bir mutluluk. Anadolu Ajansı Genel Müdürü başta olmak üzere tüm çalışanlarını tebrik ediyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.