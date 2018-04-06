Anadolu Ajansı 98 Yaşında

Bursa Teleferik AŞ tarafından, kent merkezi ile Uludağ arasında ulaşımı sağlayan teleferiklerde "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız" yazılı pankartlar açıldı.

Pankartlar, Uludağ'a çıkan yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekti.

Bursa Teleferik AŞ Satış, Pazarlama Müdürü Toygar Öztürk, yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

Öztürk, "Bursa Teleferik AŞ olarak teleferiklerimizde AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayan pankartlar açarak yerli ve yabancı turistlerin dikkatini bu özel güne çekmek istedik. AA'ya yayın hayatında başarılar ve başarılarla dolu nice yıllar diliyoruz." dedi.