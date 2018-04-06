Anadolu Ajansı 98 Yaşında

Samsun Valisi Osman Kaymak, "Türk basınının gelişimine önemli katkılar sağlayan ve bugün de yerli ve yabancı basın kuruluşlarının güvenilir haber kaynakları arasında yer alan Anadolu Ajansı, ciddiyet ve sorumluluğunu korumaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Kaymak, AA'nın kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla Samsun Bölge Müdürlüğüne gönderdiği kutlama mesajında, zor şartlar altında kurulan ve kurulduğu günden bu yana kamuoyunu aydınlatma görevini başarıyla yürüten Anadolu Ajansı'nın, kendini sürekli yenileyip geliştirerek güvenilir habercilik anlayışını başarıyla temsil ettiğini vurguladı.

İletişim teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip ederek yurt içi ve yurt dışındaki yapılanmasını geliştiren Anadolu Ajansı'nın, çok yönlü ve hızlı haber akışıyla görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığına dikkati çeken Kaymak, şunları kaydetti:

"Türk basınının gelişimine önemli katkılar sağlayan ve bugün de yerli ve yabancı basın kuruluşlarının güvenilir haber kaynakları arasında yer alan Anadolu Ajansı, ciddiyet ve sorumluluğunu korumaya devam etmektedir. Milli mücadele yıllarından bu yana Türkiye'nin sesini tüm dünyaya duyurmaya devam eden Anadolu Ajansının geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de ülkemizin ve basınımızın gelişmesi için katkılarına devam edeceğine inanıyorum. Yaygın haber ağı ve hızlı haber akışıyla Türk basınının haber kaynağı Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarım."