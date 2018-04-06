Anadolu Ajansı 98 Yaşında

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Sebahittin Korkmaz, " Anadolu Ajansı dendiğinde kafamda tarafsız ve güvenilir haber ne ise o geliyor." dedi.

Korkmaz, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, AA'nın cumhuriyetin kuruluşuyla eş değer bir yaşı olduğunu söyledi.

AA'nın 98'inci yaşını kutlayan ve tebrik eden Korkmaz, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı deyince aklıma gerçek haber nedir, o geliyor. 6 Nisan 1920'de kurulmuştu Mustafa Kemal Atatürk tarafından. İlk duyurusunun da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk kanunu olduğunu hatırlıyorum. Benim Anadolu Ajansı dendiğinde kafamda tarafsız ve güvenilir haber ne ise o geliyor. Bu anlamda da bize hem zamanında hem de okuduğumuzda doğruluğundan şüphe etmeyeceğimiz haberlerle hizmet veriyor."