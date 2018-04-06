Anadolu Ajansı 98 Yaşında

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "Cumhuriyetimizin kuruluş aşamasında işgal güçlerinin haberlerinin yalan, AA'nın duyurduğu haberlerin doğru olduğunun anlaşılması, hem ulusal hem de uluslararası kamuoyunda mücadelemize güç katmış, ajansın saygınlığını artırmıştır." dedi.

Erin, Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, istiklal mücadelesinin güçlü sesi olarak 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansının önemini vurguladı.

Bugün sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı haber ajansları arasındaki yerini alan Anadolu Ajansının birçok dilde servis ettiği haberlerle, uluslararası mecralarda da güçlendiğine dikkati çeken Erin, şunları kaydetti:

"İletişim ve haberleşmenin öneminin zirvede olduğu, siyasetten ekonomiye, savaşlardan toplumsal olaylara kadar birçok olgunun haberler vasıtasıyla yönetildiği bir dönemde, Anadolu Ajansının çalışmaları, milli mücadelemizin en önemli adımlarından biri olarak tarihe geçmiştir. Cumhuriyetimizin kuruluş aşamasında işgal güçlerinin haberlerinin yalan, AA'nın duyurduğu haberlerin doğru olduğunun anlaşılması, hem ulusal hem de uluslararası kamuoyunda mücadelemize güç katmış, ajansın saygınlığını artırmıştır. Bugün yurdun her karış toprağında, birçok ülkede ve 13 dilde yayın yapan, hızlı, tarafsız, güvenilir ve etik habercilik anlayışının temsilcisi olan Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü tebrik ederken, bugüne kadar kuruma emek vermiş ve ahirete göçmüş olanlara yüce Allah'tan rahmet, Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında faaliyetlerine devam eden tüm çalışanlarına başarılar diliyorum."