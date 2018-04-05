Anadolu Ajansı 98 Yaşında

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Vatandaşlarımızın en doğal haklarından biri olan haber alma haklarının, en sağlıklı ve güvenli şekilde yerine getirilmesi görevini 98 yıldır ifa eden Anadolu Ajansı, doğru, tarafsız ve ilkeli haberciliğiyle örnek teşkil etmektedir." ifadesini kullandı.

Bakan Zeybekci, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AA'nın, milli mücadelenin haklılığını tüm dünyaya duyurmak üzere Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 98 yıl önce kurulduğunu hatırlatan Zeybekci, kurumun bu süreçte, Kurtuluş Savaşı'nın ve Cumhuriyetin inşasının, en önemli aktörlerinden olmayı başardığını kaydetti.

Zeybekci, vatandaşların en doğal haklarından haber almanın, en sağlıklı ve güvenli şekilde yerine getirilmesi görevini 98 yıldır ifa eden Anadolu Ajansı'nın, doğru, tarafsız ve ilkeli haberciliğiyle örnek teşkil ettiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Anadolu Ajansı, kuruluşunun üzerinden yaklaşık bir asır geçmesine rağmen vizyonunu ve teknolojisini her geçen gün yenileyerek kaliteli haberciliğin de adresi olmuştur. Bu vesileyle Anadolu Ajansımızın 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bugüne kadar emeği geçen ve aramızdan ayrılan ajans çalışanlarına Allah'tan rahmet diliyorum."