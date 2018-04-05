Anadolu Ajansı 98 Yaşında

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Anadolu Ajansının (AA) doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla güvenilir haber kaynağı olduğunu belirterek, "Anadolu Ajansı, hem ülkemizdeki hem de dünyanın birçok noktasındaki güçlü haber ağıyla, gündemi anbean takip ederek kamuoyunu anında bilgilendirmekte ve diğer medya kuruluşlarımıza da hızlı haber akışını sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

Fakıbaba, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla milli mücadele yıllarında kurulan AA'nın, bu süreçte üstlendiği kritik görevle Cumhuriyet tarihi içinde özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

AA'nın yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da sayılı haber ajansları arasında yer aldığına dikkati çeken Fakıbaba, "Anadolu Ajansı, doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla güvenilir bir haber kaynağıdır. Anadolu Ajansı, hem ülkemizdeki hem de dünyanın birçok noktasındaki güçlü haber ağıyla, gündemi anbean takip ederek kamuoyunu anında bilgilendirmekte ve diğer medya kuruluşlarımıza da hızlı haber akışını sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Fakıbaba, AA'nın yurt içindeki gelişmeleri uluslararası medya kuruluşlarına tarafsız bir şekilde servis ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Günün şartlarına göre alanındaki her türlü yeniliği ve son teknolojiyi yakından takip ederek öncü, sorumlu yayıncılık yapan Anadolu Ajansı, ortaya koyduğu habercilik anlayışıyla aynı zamanda bir eğitim kurumu niteliği de taşımaktadır. İlkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla 98 yıldır bu görevini layıkıyla yerine getiren Anadolu Ajansımızın kuruluş yıl dönümünü en samimi dileklerimle kutluyor, tüm Ajans çalışanlarını tebrik ediyorum."