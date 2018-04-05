Anadolu Ajansı 98 Yaşında
Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vassil Petkov Valchev, Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vassil Petkov Valchev, Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Valchev, Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA Edirne Bölge Müdürlüğüne kutlama mesajı gönderdi.
Mesajında AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Valchev, "Anadolu Ajansı'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kalpten tebrik ederim. Anadolu Ajansı ekibi olarak görevinizi en yüksek profesyonellik ve gazeteci ruhuyla ifa ettiğinizi vurgulamak isterim." dedi.
Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Emin İnağ da yayımladığı mesajla Anadolu Ajansı ekiplerine başarı dileklerini sundu.