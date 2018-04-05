Anadolu Ajansı 98 Yaşında
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Anadolu Ajansı'nın (AA) 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Anadolu Ajansı'nın (AA) 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Gürkan'ın kutlama mesajı, kentin pek çok alanında yer alan billboardlarda yayımlandı.
Habercilikte 1 asırlık tecrübeye yaklaşan Anadolu Ajansı'nın 98. kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Gürkan, mesajında "Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle kurulan Anadolu Ajansı'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarım." ifadesini kullandı.