Anadolu Ajansı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'yla ilgili haberleri 12 dilde yayımlayacak
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Anadolu Ajansı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'yla ilgili haberleri 12 dilde yayımlayacak

Anadolu Ajansı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'yla ilgili haberleri 12 dilde yayımlayacak
Anadolu Ajansı / Murat Keleş - Haberler | Spor

Anadolu Ajansı (AA), Japonya'nın ev sahipliğinde resmi olarak 23 Temmuz Cuma günü başlayacak 2020 Tokyo Olimpiyatları ile ilgili haberleri 12 dilde yayımlayacak.

Anadolu Ajansı (AA), Japonya'nın ev sahipliğinde resmi olarak 23 Temmuz Cuma günü başlayacak 2020 Tokyo Olimpiyatları ile ilgili haberleri 12 dilde yayımlayacak.

Başkent Tokyo'da düzenlenen dünyanın en önemli spor organizasyonu olimpiyatlarda dünyaca ünlü atletlerin yanı sıra 18 branşta yarışacak 108 milli sporcuya ilişkin haber, fotoğraf ve görüntüler, Anadolu Ajansı tarafından abonelerine ulaştırılacak.

Anadolu Ajansı'nın internet sitesinde ve sosyal medyasında, organizasyonu tanıtıcı, güncel ve önemli gelişmeleri mercek altına alacak infografikler, sporseverlere sunulacak.

Haberler 12 dilde yayımlanacak

AA'nın olimpiyat haberleri, İngilizce, Arapça, Fransızca, Rusça, Farsça, İspanyolca, Endonezce, BHS (Boşnakça, Hırvatça, Sırpça), Arnavutça, Makedonca, Sorani ve Kurmanci olarak tüm dünyaya servis edilecek.

Dünyaca ünlü yıldızların sahne alacağı oyunlarla ilgili haberler, sosyal medyadan da "#Tokyo2020" etiketiyle paylaşılacak.

Olimpiyatların tarihi, ekonomik yönü, sporcularla özel röportajlar, doping ve sakatlık gibi gerekçelerle oyunlara katılamayan yıldızlar, milli sporcuların oyunlara hazırlık süreci gibi konularda Anadolu Ajansı, birçok özel habere imza attı. AA, çalışmalarına oyunların sona ereceği 8 Ağustos tarihine kadar aralıksız devam edecek.

Oyunlarda yer alacak milli sporcuların elde ettiği başarılar, Tokyo'da yaşanan renkli görüntüler, Kovid-19 salgını gölgesindeki son gelişmeler ve madalya sevinci yaşayan sporcularla yapılan özel röportajlar AA tarafından süratle yayına verilecek.

Turnuvayı AA ekibi yerinden takip edecek

Olimpiyatları, 8 kişiden oluşan AA personeli yerinden takip edecek.

Oyunlar boyunca başta Türk Milli Takımı olmak üzere tüm sporculara ilişkin müsabaka haberleri, basın toplantıları, röportajlar ve izlenimler sporseverlerle buluşturulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Keleş

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Anadolu Ajansı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'yla ilgili haberleri 12 dilde yayımlayacak - Haberler Spor
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