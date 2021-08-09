Anadolu Ajansı "18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" 9 Ağustos'ta başlayacak
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Anadolu Ajansı "18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" 9 Ağustos'ta başlayacak

Anadolu Ajansı '18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi' 9 Ağustos'ta başlayacak
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Anadolu Ajansı Savaş Muhabirliği Eğitimi verecek.

Anadolu Ajansı Savaş Muhabirliği Eğitimi verecek.

Anadolu Ajansı (AA), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Polis Akademisi iş birliğiyle savaş, afetler ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirler yetiştirmek amacıyla düzenlenen "18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi", Azerbaycan'dan 24 gazetecinin katılımıyla 9 Ağustos'ta başlayacak. AA

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Kaynak: Habermetre

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