Anadolu Ajansı 101 yaşında

AK Parti Kırklareli teşkilatı, Anadolu Ajansı (AA) Kırklareli bürosunu ziyaret etti.

AK Parti Kırklareli teşkilatı, Anadolu Ajansı (AA) Kırklareli bürosunu ziyaret etti.

AK Parti İl Başkan yardımcıları İlknur Funda Söylemez, Orhan Ordu, yönetim kurulu üyeleri Nurdan Şar, Sedef Özdağ, kadın kolları yönetim kurulu üyesi Seda Karpuzcu AA'nın kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette, kurum çalışanlarına başarı diledi.

Söylemez, Kurtuluş Savaşı yıllarında kurulan Anadolu Ajansının o gün olduğu gibi bugün de yurt içi ve dışında aynı misyonu sürdürdüğünü belirtti.

Ajans muhabirlerinin kamuoyunu bilgilendirmek için gece gündüz çalıştığını ifade eden Söylemez, Anadolu Ajansının mesai mefhumu gözetmeksizin mesleki ciddiyet ve hizmet anlayışı içerisinde tarafsız habercilik yaptığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop