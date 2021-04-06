Anadolu Ajansı 101 yaşında
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Anadolu Ajansı 101 yaşında

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Anadolu Ajansı 101 yaşında

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Köse, yazılı açıklamasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 Nisan 1920'de Milli Mücadele'nin sesini tüm yurda ve dünyaya duyurmak amacıyla kurduğu Anadolu Ajansının aradan geçen yıllar içinde varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Milli mücadele yıllarında en önemli ihtiyaçlardan biri olan haberleşme eksikliğini gidermek amacıyla kurulan AA'nın, Cumhuriyetin ilk yıllarında önemli olaylara tanıklık etmiş köklü bir basın kuruluşu olduğunu vurgulayan Köse, "Türk basınının temelini oluşturan ve basınımızın gelişmesine öncülük eden AA, kamuoyunun yurttan ve dünyadan haberdar olmasını sağlamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutlar, tüm çalışanlarını tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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