Anadolu Ajansı 101 yaşında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anadolu Ajansı 101 yaşında

Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel
Anadolu Ajansı 101 yaşında

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Işıksu, yayımladığı mesajında, 2023 hedefleri doğrultusunda her alanda önemli çalışmalara imza atan ülkenin ve bu hedefe ayak uydurarak aydınlık günlere koşan şehirlerin, başarı yolculuğuna katkısı yadsınamaz olan Anadolu Ajansının vizyon ve misyonuyla ayrı bir değer oluşturduğunu vurguladı.

Basın ahlak ve kurallarına uyan, katkılarıyla daha başarılı çalışmalara vesile olan medyanın çok önemli olduğunu belirten Işıksu, iletişim ve etkileşime duyulan ihtiyacın üst seviyede olduğu günümüzde Anadolu Ajansının, yerel, ulusal ve global ölçekteki gayretli çabalarıyla kıymetli bir yere sahip olduğunun altını çizdi.

"AA, haberleriyle önemli katkı sağlıyor"

Adapazarı'nı hedeflerine ulaştırmak için projelerin hayata geçirilmeye devam edildiğini aktaran Işıksu, şunları kaydetti:

"Adapazarı Belediyesi olarak milletimizin teveccühüne layık projeleri hayata geçiriyor ve bu çalışma tempomuzu sürekli artırıyoruz. Anadolu Ajansı, haberleriyle çalışmalarımıza ve Adapazarı'mıza önemli katkılar sağlamaktadır. Ajansımızın haber yolculuğuna bizler de elimizden gelen desteği sunuyoruz ve çabalarını da takdirle karşılıyoruz. Bir asrı geride bırakan, 101'inci yılını kutlayan Anadolu Ajansımızın yıl dönümünü tebrik ediyor, tüm ajans çalışanlarına başarılı, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyoruz."

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan da sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Kurtuluş Savaşı'nda halkı haberdar edebilmek için Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle kurulan Anadolu Ajansı 101 yaşında. Yurt içi ve yurt dışında gözümüz, kulağımız olan ve doğru haberi en hızlı şekilde bizlere ulaştırmaya çalışan tüm özverili çalışanlarını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Demet Özdemir Caner Cindoruk Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Anadolu Ajansı 101 yaşında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 17:08:02. #1.16#
title