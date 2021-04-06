Anadolu Ajansı 101 yaşında

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Akın, yayımladığı kutlama mesajında, AA'nın milli mücadele yıllarından bu yana Türk halkını bilgilendirerek Türk milletinin sesini tüm dünyaya duyurduğunu belirtti.

AA'nın, sorumlu ve ilkeli haber anlayışıyla kuruluşundan bugüne kadar milletin güvenilirliğini ve saygınlığını kazandığını aktaran Akın, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak' amacıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Kuruluşu, istiklal mücadelemizle özdeşleşmiş ve ülkemizin her adımına tanıklık eden Anadolu Ajansına nice başarılı yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Uzun da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "101 yıldır ülkemizin sesini duyuran Anadolu Ajansının, kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Ülkemizin sesini dünyaya duyurduğunuz nice yıllara." ifadesine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı