Anadolu Ajansı 101 yaşında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anadolu Ajansı 101 yaşında

Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel
Anadolu Ajansı 101 yaşında

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Akın, yayımladığı kutlama mesajında, AA'nın milli mücadele yıllarından bu yana Türk halkını bilgilendirerek Türk milletinin sesini tüm dünyaya duyurduğunu belirtti.

AA'nın, sorumlu ve ilkeli haber anlayışıyla kuruluşundan bugüne kadar milletin güvenilirliğini ve saygınlığını kazandığını aktaran Akın, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak' amacıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Kuruluşu, istiklal mücadelemizle özdeşleşmiş ve ülkemizin her adımına tanıklık eden Anadolu Ajansına nice başarılı yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Uzun da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "101 yıldır ülkemizin sesini duyuran Anadolu Ajansının, kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Ülkemizin sesini dünyaya duyurduğunuz nice yıllara." ifadesine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Esra Erol Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Mesut Özil Ozan Tufan Dorukhan Toköz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Anadolu Ajansı 101 yaşında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 14:57:05. #1.15#
title