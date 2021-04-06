Anadolu Ajansı 101 yaşında

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla birer kutlama mesajı yayımladı.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla birer kutlama mesajı yayımladı.

Alan, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920'de milli mücadelenin sesini tüm yurda ve dünyaya duyurmak amacıyla kurulan AA'nın aradan geçen yıllar içinde nitelikli kadrosu ve teknik donanımıyla büyük bir gelişme gösterdiğini belirtti.

AA'nın geçmişte olduğu gibi bugün de yurt içinde ve yurt dışındaki yaygın haber ağıyla en etkili ve saygın haber ajansları arasında yer aldığını aktaran Alan, "Türk basınının temelini oluşturan ve basınımızın gelişmesine öncülük eden Anadolu Ajansı, örnek ve tarafsız habercilik anlayışını muhafaza etmiş olup bugün de kamuoyunun yurttan ve dünyadan haberdar olmasını sağlayan en güvenilir haber kaynağı durumundadır. Bu duygu ve düşüncelerle yurt içi ve yurt dışında gözümüz ve kulağımız olan Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutlar, özverili hizmetler gerçekleştiren her kademedeki çalışanını tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin sesini dünyaya en iyi şekilde duyurmakta"

Rektör Prof. Dr. Çufalı da milli mücadele yıllarında en önemli ihtiyaçlardan biri olan haberleşme eksikliğini gidermek amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla 6 Nisan 1920'de kurulan AA'nın, cumhuriyetin ilk yıllarında ülkeyi çağdaş milletler seviyesine yükselten önemli olaylara tanıklık etmiş köklü bir basın kuruluşu olduğunu vurguladı.

AA'nın kurulduğu yıllarda oldukça güç koşullarda çalışmalarını sürdürdüğünü dikkati çeken Çufalı, şunları kaydetti:

"İletişimin cephelerden elde edilen başarı kadar önemli olduğu savaş ortamında ülke çapında, milli mücadele ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyetlerini iç ve dış dünyaya iletmede, devletin sesini duyurmada önemli rol üstlenen Anadolu Ajansı, geçmişinden gelen tecrübe ve birikimi, ilkeli habercilik anlayışıyla hem ülkemizin sesini dünyaya en iyi şekilde duyurmakta hem de dünyadaki gelişmeleri vatandaşlarımıza ulaştırmaktadır. Bu vesileyle kurulduğu günden bu yana kamuoyunu aydınlatma görevini etkin bir şekilde yürüten Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, görevlerini üstün gayret ve özveriyle sürdüren ajans çalışanlarına başarı ve esenlikler diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz