Anadolu Ajansı 101 yaşında
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Anadolu Ajansı 101 yaşında

Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel
Anadolu Ajansı 101 yaşında

Bingöl Valisi Kadir Ekinci ile Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Anadolu Ajansının (AA) 101. yıl dönümünü tebrik etti.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci ile Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Anadolu Ajansının (AA) 101. yıl dönümünü tebrik etti.

Ekinci, Valilik sosyal medya hesabından yayınladığı kutlama mesajında, "Dünyadaki gözümüz, kulağımız ve sesimiz Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Arıkan da AA'nın sağlıklı ve güvenilir haber sağladığını belirterek, "Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulup, özverili çalışmalarla ülkemizin sesi olan ve dünyanın sayılı ajansları arasındaki yerini alan Anadolu Ajansının 101. kuruluş yılını kutlar, başarılar dilerim." paylaşımında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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