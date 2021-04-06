Anadolu Ajansı 101 yaşında
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Anadolu Ajansı 101 yaşında

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Anadolu Ajansı 101 yaşında

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sarıibrahim, mesajında, AA'nın Milli Mücadele'nin sesi ve Türkiye'nin uluslararası arenadaki milli gururu olduğunu vurguladı.

AA'nın, 6 Nisan 1920'de, Milli Mücadele yıllarında kurulduğuna işaret eden Sarıibrahim, şunları kaydetti:

"İstiklal Savaşı yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla kurularak Milli Mücadele'mizin sesi olan AA, ilkeli, özgün habercilik anlayışı ve nitelikli kadrosuyla günümüzde dünyanın en önemli haber ajanslarından biri konumuna gelmiştir. Sorumluluklarının bilinciyle hareket eden, ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri hızlı ve güvenilir haber akışıyla bizlere ulaştıran AA'nın kuruluşunun 101'inci yılı kutlu olsun. Başarı dolu nice senelere."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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