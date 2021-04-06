Anadolu Ajansı 101 yaşında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anadolu Ajansı 101 yaşında

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Anadolu Ajansı 101 yaşında

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

'Bildiri dış bağlantılı' iddialarına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yorum: Bunu ortaya çıkaracak olan yargıdır
"Bildiri dış bağlantılı" iddialarına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yorum: Bunu ortaya çıkaracak olan yargıdır

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne halkımızı ve dünya kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirme görevini üstlenen, Cumhuriyetimizin kuruluşuna, ülkemizin büyümesine ve gelişmesine her aşamada tanıklık eden, Milli Mücadele döneminde Anadolu'muzun sesi olarak başlayan yolculuğunu, ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla bugünlere kadar ulaştıran Anadolu Ajansı'nın 101. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Başarılarla dolu nice yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Demet Akalın Caner Cindoruk Serenay Sarıkaya
Spor Diego Fatih Terim Şenol Güneş Yılmaz Vural Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Anadolu Ajansı 101 yaşında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 13:49:21. #1.16#
title