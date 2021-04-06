Anadolu Ajansı 101 yaşında

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla Tekirdağ bürosunu ziyaret etti.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla Tekirdağ bürosunu ziyaret etti.

Hacıoğlu, Tekirdağ temsilcisi Gökmen Yüce ile bir süre sohbet etti.

Anadolu Ajansı'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Hacıoğlu, AA'nın Milli Mücadele günlerinden bu yana görevini en iyi şekilde yaptığını belirtti.

Hacıoğlu, AA'nın 1 asırdır Anadolu'nun sesini dünyaya duyurduğunu ifade ederek, "AA yaptığı haberlerle Tekirdağ kültür ve turizminin tanırlılığı ve bilinirliliğinin artmasında gayret gösteriyor. Tekirdağ'ın ve ülkemizin tanıtımında büyük katkısı olan bütün Ajans çalışanlarını emeklerinden dolayı kutluyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman