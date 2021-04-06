Anadolu Ajansı 101 yaşında

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçılar, Anadolu Ajansının (AA) 101'inci kuruluş yıl dönümünü, teknelerine astıkları pankartla kutladı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçılar, Anadolu Ajansının (AA) 101'inci kuruluş yıl dönümünü, teknelerine astıkları pankartla kutladı.

Balıkçılar, "Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" yazılı pankartı astıkları tekneleriyle denize açıldı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının Mustafa Kemal Atatürk tarafından istiklal mücadelesinin güçlü sesi olarak kurulduğunu söyledi.

Pehlivanoğlu, ajansın Türkiye'de ve dünyanın dört bir tarafında habercilik yayınlarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi olarak Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Bütün çalışanlarına da kolaylıklar diliyoruz. Bizim de güzel bir katkımız olsun diye teknemize astığımız pankartla birlikte denizde bir tur yapacağız." dedi.

Anadolu Ajansının haberleri en doğru en hızlı şekilde sunduğunu dile getiren Pehlivanoğlu, Anadolu'nun sesini bir asırdır dünyaya duyurduğu için ajansa teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman