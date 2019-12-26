Anadolu Ajansı 100. yılına özel logo tasarladı

26.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:40

100. yılını kutlamaya hazırlanan Türkiye'nin global haber ajansı Anadolu Ajansı (AA), logosunu 100. yaşına atfen revize etti. AA logosuna, kuruluş amacını, Milli Mücadele'ye yaptığı katkıları ve faaliyetlerine yön veren ruhu yansıtacak biçimde ay yıldız eklendi.

Milli Mücadele'nin zorlu şartlarında haber alma ihtiyacını karşılamak ve Anadolu'nun haklı sesini dünyaya duyurmak için kurulan AA, bu misyonunu ilk gün olduğu gibi bugün de büyük bir tutku ve başarıyla yerine getiriyor.

AA, logosunu da Ajansın kuruluş amacını, Milli Mücadele'ye yaptığı katkıları ve faaliyetlerine yön veren ruhu yansıtacak biçimde yeniden tasarladı.

Logonun dönüşüm öyküsüne ilişkin bilgi veren AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele'nin stratejik iletişimini yürütme misyonu ile yola çıkan Anadolu Ajansı, 100. yılına, global bir haber ajansı olarak girmekte. Bu süreçte kendi içinde birçok dönüşümü de yaşayan ajansımızın logosunu, bu değişim ve dinamizme vurgu yapmak amacıyla daha ince çizgilerle yeniden yorumladık. Beraberinde 100. yılımıza özel olarak kuruluş hikayemize ve başarılarla dolu geçmişimize atfen ay yıldız simgeleri ile de bütünleştirdik."

AA, 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağı 2020 yılını birçok yeni proje ile taçlandırmaya hazırlanıyor. Bu projelerle ilgili bilgileri 100. yıla özel hazırlayacağı 100yil.aa.com.tr sayfasından duyuracak AA'nın 100. yıl özel tasarımlı yeni logosunun yüksek çözünürlüklü versiyonuna da https://www.aa.com.tr/tr/p/basin-odasi adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA