Anadolu Ajansı 100 yaşında Hindistan'ın önde gelen Müslüman liderlerinden ve parlamento üyesi Asaduddin Owaisi ve Hindistan Basın Birliği Başkanı C.K. Nayak, 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansını (AA) tebrik etti.

Hindistan'ın önde gelen Müslüman liderlerinden ve parlamento üyesi Asaduddin Owaisi ve Hindistan Basın Birliği Başkanı C.K. Nayak, 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansını (AA) tebrik etti.

Hintli Müslüman lider ve parlamento üyesi Owaisi, gönderdiği mesajda, Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, gelecekteki başarıları için temennide bulundu.

Adanmışlığın, çok çalışmanın, hayal gücünün, yaratıcılığın ve ilhamın, rekabetçi medya dünyasıyla yarışmak için kilit nokta olduğunu vurgulayan Owaisi, "Başarı asla bir günde gelmez. Güçlü bir kararlılık ve ekip çalışması ile birlikte gelir. Muhabirler, editörler, yönetim ve destek personeli, hepsi minnettarlığı hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Owaisi, İslamofobinin dünyada tırmanışta olduğuna ve küresel medyanın da İslam'ı şiddet eğilimli bir din olarak tasvir ettiğine dikkati çekerek, "Bu zamanlarda, Anadolu Ajansının, haberleri yaymasının yanı sıra, ek görev üstlenmesi ve tüm dünyadaki Müslümanlar hakkındaki bu algı ile mücadele etmesi zorunlu hale geliyor." değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansının bu yıl önemli bir dönüm noktasından geçtiğini kaydeden Owaisi, "Şimdi (Anadolu Ajansının) küresel bir haber ajansı rolünü üstlenmesini ve Batı medya kuruluşlarıyla kapsam, güvenilirlik, anlayış ve derinlik açısından sıkı rekabet etmesini umuyoruz." temennisinde bulundu.

Owaisi, ayrıca Hintli Müslümanların Türkiye ile her zaman iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek, Türkiye'nin 20. yüzyılın başlarındaki ulusal mücadelesine verdikleri desteği hatırlattı.

Anadolu Ajansının, medyanın gücününü farkına varılmasıyla kurulduğuna vurgu yapan Owaisi, şunları aktardı:

"(Anadolu Ajansı) Müslüman dünyasının ilk haber ajansıydı. Hindistan'da da Anadolu Ajansının kurucularından birinin Aligarh Müslüman Üniversitesi mezunu Abdurrahman Peşaveri olmasıyla gurur duyuyoruz. Peşaveri, 1912-13 Balkan Savaşı nedeniyle Türkiye'de zor durumdaki insanlara yardım misyonunun üyelerindendi."

Hindistan Basın Birliğinden tebrik

Hindistan Basın Birliği Başkanı C.K. Nayak da gönderdiği mesajda, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Nayak, mesajında "Anadolu Ajansının her zaman barış, doğruluk ve modern etik gazeteciliğinin tüm değerlerini temsil ettiğini biliyoruz. Ajans, aynı zamanda insan kaynağını ruhu olarak görüyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansının kuruluşundan bu yana yalnızca Kurtuluş Savaşı'nın habercisi olmakla kalmayıp, gelişmekte olan dünya için özgür basının öncüsü olduğunu da vurgulayan Nayak, "Anadolu Ajansı, o zamandan beri Ulusal Mücadele, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin reformlarının tüm aşamalarına örneği görülmemiş bir organizasyon şekliyle tanıklık ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA