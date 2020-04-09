Anadolu Ajansı 100 yaşında Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bektaş, mesajında, milletin bağımsızlığı ve özgürlüğü için büyük bir azim, inanç ve kararlılıkla başlatılan zorlu milli mücadele yıllarında halkın aydınlatılması, doğru bilgilendirilmesinin yanında Anadolu'nun sesinin ve milli mücadelenin haklılığını tüm dünyaya duyuran, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

Bektaş, ilkeli, güvenilir, doğru habercilik anlayışıyla hareket eden Anadolu Ajansının çalışanlarına kolaylıklar ve başarılar diledi.

Kaynak: AA