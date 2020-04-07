Anadolu Ajansı 100 yaşında Cammu Keşmir sivil toplum kuruluşları ve çıkar gruplarından Keşmir'in Mazlum Sesleri Yasal Forumu (LFOVK) ile Kashmir Civitas, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

Cammu Keşmir sivil toplum kuruluşları ve çıkar gruplarından Keşmir'in Mazlum Sesleri Yasal Forumu (LFOVK) ile Kashmir Civitas, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

Pakistan merkezli Keşmir'in Mazlum Sesleri Yasal Forumu (LFOVK) Genel Müdürü Nasır Kadri, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya gönderdiği mektupla, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Kadri, haberin meta olarak görüldüğü hızla değişen bir dünyada AA'nın yerini aldığını; dışlanan, haksızlığa uğrayan ve ezilen vatandaşlara ulaştığını kaydetti.

Anadolu Ajansının haber üretirken yaşam, özgürlük ve adaleti ön sıraya koyduğuna dikkati çeken Kadri, AA'nın Müslüman dünyasının ilk küresel haber ajansı olma şerefine sahip olduğunu da vurguladı.

AA'nın sessiz bir şekilde sessizlerin ve ana akım medya tarafından yok sayılanların sesi olduğunu ifade eden Kadri, şunları kaydetti:

"Keşmir anlaşmazlığının yasal yönleri üzerinde çalışan LFOVK, Keşmir sorununu vurgularken AA tarafından yapılan rekor sayıda katkılara yer veriyor. 5 Ağustos 2019'da, Hindistan Keşmir'i yeniden ilhak ettiğinde, uluslararası meslektaşları arasında Keşmir ile ilgili haberlerin çoğunu AA üretti."

Kadri, ayrıca LFOVK olarak, küresel haber endüstrisinin şekillenmesinde AA'nın liderlik etmesini dört gözle beklediklerini de kaydetti.

Kashmir Civitas Genel Sekreteri Farhan Mücahid Çak da AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazancı'ya gönderdiği mektupta, AA'nın mali kazanımlardan veya siyasi doğruculuktan önce, gerçekleri ilk sıraya koyduğunu belirtti.

Bu tutumunun şimdi ve sonsuza dek haklı bir şekilde alkışlandığını belirten Çak, Anadolu Ajansının bu kararlılığının çok sayıdaki kişiye kültürel hegemonya ile cesurca yüzleşmek için ilham verdiğini kaydetti.

Çak, ayrıca dünyadaki özgürlük, adalet ve eşitlik bilincine sahip insanların, Anadolu Ajansına duyduğu güvene dikkati çekti.

Kaynak: AA