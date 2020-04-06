Anadolu Ajansı 100 yaşında Gürcistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve Eski Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti Başkanı Arçil Khabadze, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yılını kutladı.

Gürcistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve Eski Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti Başkanı Arçil Khabadze, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yılını kutladı.

Khabadze, AA'nın kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Türkçe tebrik mesajı yayımladı.

Mesajında, AA'nın dünyaya tarafsız ve doğru haber ulaştırdığını kaydeden Khabadze, şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Anadolu Ajansı yıllardır sadece Türk halkına değil, dünyaya da objektif, dürüst ve kapsamlı bilgi sağlamaktadır. Andolu Ajansı ekibinin gelecekte de gelişmeye devam edeceğine inanıyorum çünkü zamanında doğru bilgi aktarmak toplumun ve ülkenin kalkınmasında en önemli faktörlerden biridir."

Kaynak: AA