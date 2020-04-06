Anadolu Ajansı 100 yaşında Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlayan Anadolu Ajansını tebrik etti.

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlayan Anadolu Ajansını tebrik etti.

Büyükelçi Göktaş, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle AA muhabirine gönderdiği videolu mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu Ajansı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğu günden bu yana, milletimizin en önemli haber kaynağı olmaya devam ediyor. Anadolu Ajansımız şimdi, kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutluyor. Bu önemli yıl dönümünde, Anadolu Ajansımızı ve tüm çalışanlarını canıgönülden tebrik ediyorum. 100 yıldır süren başarı hikayesinin, katlanarak devam etmesini diliyorum.

Medya sektöründe çalışanlar iyi bilirler, Ajans, perde arkasındaki kahramandır. Hepimiz gazete okuyoruz, radyo dinliyoruz, televizyon izliyoruz, sosyal medya kullanıyoruz. Tüm bu mecralardaki haberlerin ardında genelde ajans vardır. Anadolu Ajansı dün olduğu gibi bugün de yurtta ve dünyada milletimizin sesi ve kulağı olmaya devam ediyor. Artık yabancı dillerde de haber servis ediyor. Dolayısıyla özellikle Türkiye konusunda, tüm dünya için de en önemli haber kaynağı."

Kendisinin de bir dönem AA'da çalıştığını anımsatan Göktaş, şöyle devam etti:

"Gazetecilik dönemimde, yedi yıl boyunca Anadolu Ajansının İtalya temsilcisi olma bahtiyarlığını yaşadım. Ajanstaki arkadaşlarımızın nasıl titiz çalıştıklarını yakinen biliyorum. Anadolu Ajansının temel ilkesi, 'hızlı ama doğru haberciliktir. Teknolojisini sürekli yenileyen Anadolu Ajansı her geçen yıl çıtayı daha da yükseltiyor. Bu gelişmelere şahit olmak hepimizi gururlandırıyor. Kuruluşunun 100. yıl dönümünde Anadolu Ajansının tüm çalışanlarını tebrik ediyor, kendilerine başarılar diliyorum. Ayrıca tüm dünyayı etkileyen bu salgın sürecinde başta Ajans olmak üzere tüm medyamıza sağlıklı ve huzurlu mesailer temenni ediyorum. Bu salgının son bulmasını beraberinde getirecek güzel haberleri de inşallah en kısa zamanda yine medyamızdan öğreneceğiz. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun."

Yabancı Basın Derneğinden de kutlama mesajı

Öte yandan İtalya'daki Yabancı Basın Derneği Başkanı Trisha Thomas, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AA'nın da üyesi olduğu, merkezi başkent Roma'da bulunan derneğin başkanı Thomas, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya kutlama mektubu gönderdi.

Thomas, mektubunda, "Bugün Anadolu Ajansı için önemli bir gün ve Yabancı Basın Derneğinin başkanı olarak 100. yılınıza ulaşmanızdan ötürü sizi kutlamak benim için bir onurdur. Dünya genelindeki bütün olayları takip eden son derece saygın bir ajanssınız ve Yabancı Basın Derneği Başkanı olarak muhabirinizin üyemiz olmasından daima mutluluk duyuyoruz. Gelecekte de iş ilişkimizi sürdürmeyi arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA