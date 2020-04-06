Anadolu Ajansı 100 yaşında Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Zeki Akıncı, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Zeki Akıncı, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Başkan Akıncı, yayımladığı mesajda, "6 Mart 1920'de kurulan ülkemizin ve dünyanın en güçlü ajansı konumunda olan Anadolu Ajansının başta habercilik olmak üzere önemli sahalarda ülkemize vermiş olduğu üstün hizmetlerinin Türk sporunda da ayrı bir yeri olduğu tartışmasız bir gerçektir." ifadelerini kullandı.

Zeki Akıncı, AA'nın Türk sporuna yaptığı büyük katkılara değindiği mesajında şunları kaydetti:

"Gerçek ve faydalı haberciliğin Türk sporunu geliştirmedeki önemi büyüktür. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu olarak, dünyanın en güzel ve en faydalı sporu olarak wushu kung-funun dünyada ve Türkiye'de özellikle son yıllarda çok hızlı bir şekilde gelişmesi ve yayılmasında öncülüğünü yaptığımız faaliyetlerimizin, federasyonumuzun diğer branşları olan aikodo, kyukushin ashihara, alt branşlar, wing chun, jeet kune do faaliyetleriyle beraber tanıtılmasında Anadolu Ajansının göstermiş olduğu ilgi ve alaka ve üstün desteğine müteşekkiriz. Anadolu Ajansının bütün idareci ve çalışanlarına bu vesileyle 100'üncü kuruluş yıl dönümünde minnettarlığımızı ve takdirlerimizi sunar, başarılarının devamını dileriz."

Kaynak: AA